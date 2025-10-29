Daniel “Dan” James MolonyOctober 29, 2025
Ernest McKayOctober 29, 2025
Martha Helmka-Drazil: November 6, 1930 — October 20, 2025
LONGVIEW- Martha Helmka-Drazil, Born on November 6, 1930, in Hecla, South Dakota, passed away peacefully on October 20, 2025, in Longview, Washington. She was 94 years old.
She is remembered by her surviving family members: her children, Arlyn Helmka, Virginia Garman, Mark Helmka, and Terrence Helmka; and her grandchild Patrick Helmka.
She was preceded in death by her husbands Walter Drazil and Morris Helmka, her son Armand Helmka, and her grandson Christian Helmka.