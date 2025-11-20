Kenneth Wayne DentNovember 20, 2025
Deborah Ann Stimson: April 1, 1957 – November 17, 2025
KELSO- Deborah Ann Stimson born in Tacoma, WA on April 1, 1957 passed away peacefully at home in Kelso, WA on November 17, 2025.
Widow to John Curtis Stimson Sr, who passed away November 20, 2011. Deborah is survived by her children Raymond Stimson, John Stimson, Tabitha Hill, and Joe Stimson. Also survived by several siblings and multiple grandchildren and great grandchildren.