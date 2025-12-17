Washington Department of Ecology Environmental Penalties—Classic Hits 100.7 KLOG News

Woodland High School Government Teacher Appointed to State Board of Education—Classic Hits 100.7 KLOG NewsDecember 17, 2025
Woodland Firearm Theft—Classic Hits 100.7 KLOG NewsDecember 17, 2025
The Washington Department of Ecology has issued its 3rd quarter 2025 environmental penalties. Despite some issues over the past few years, no Longview or Kelso businesses were fined this time. There was one Woodland business that received a minor fine, however.
Precision Industrial Contractors in Woodland was fined $2,000. The company was penalized for violating its water quality permit after not submitting quarterly discharge monitoring reports over the past two years. The company also did not respond when Ecology sent a formal violation notice and final warning letter.